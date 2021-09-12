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В России пассажирский самолет совершил жесткое приземление, есть пострадавшие

Автор: Сергей Пышкин

В Иркутской области пассажирский двухмоторный самолет L-410 совершил жесткое приземление. На борту находились 14 пассажиров и двое членов экипажа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Самолет приземлился в 4 километрах от населенного пункта Казачинское. На борту находилось 16 человек.

На месте работают спасатели.

По предварительным данным, отказ двигателя и ошибка экипажа в условиях тумана могли привести к жестокому приземления.

По информации другого СМИ "Известия", одинадцить человек зажаты в салоне, один человек пострадал, других четырех уже достали из самолета.

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