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В Росії пасажирський літак здійснив жорстке приземлення, є постраждалі

Автор: Сергій Пишкін

В Іркутській області пасажирський двомоторний літак L-410 здійснив жорстке приземлення. На борту перебували 14 пасажирів й двоє членів екіпажу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Літак приземлився за 4 кілометри від населеного пункту Казавчинське. На борту перебувало загалом 16 осіб.

На місці працюють рятувальники.

За попередніми даними, відмова двигуна й помилка екіпажу в умовах туману могли призвести до жорстокого приземлення.

За інформацією іншого ЗМІ "Известия", одинадцять осіб затиснуті в салоні, одна людина постраждала, інших чотирьох вже дістали з літака.

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Російська ФедераціяІркутська область