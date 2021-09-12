В Росії пасажирський літак здійснив жорстке приземлення, є постраждалі

В Іркутській області пасажирський двомоторний літак L-410 здійснив жорстке приземлення. На борту перебували 14 пасажирів й двоє членів екіпажу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Літак приземлився за 4 кілометри від населеного пункту Казавчинське. На борту перебувало загалом 16 осіб.
На місці працюють рятувальники.
За попередніми даними, відмова двигуна й помилка екіпажу в умовах туману могли призвести до жорстокого приземлення.
За інформацією іншого ЗМІ "Известия", одинадцять осіб затиснуті в салоні, одна людина постраждала, інших чотирьох вже дістали з літака.