В России пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, есть погибшие и пострадавшие

В результате ДТП погибли два человека
В Ростовской области России пассажирский поезд столкнулся с грузовой машиной. Об этом сообщают представители экстренных служб региона, передают российские СМИ.
Сообщается, на железнодорожном переезде в 15 км от Батайска столкнулись пассажирских поезд сообщением Архангельск-Новороссийск и грузовик.
По данным СМИ, погибли машинист поезда и водитель автомашины, также есть пострадавшие.
Напомним, в Польше 13 июня 2018 года грузовик столкнулся с поездом, в результате чего один человек погиб и 28 пострадали.