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В России пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, есть погибшие и пострадавшие

НовостиПроисшествия    04.07.2018 - 17:09
Иллюстративное фото (facebook)com)www)og)ru
Иллюстративное фото (facebook)com)www)og)ru

В результате ДТП погибли два человека

В Ростовской области России пассажирский поезд столкнулся с грузовой машиной. Об этом сообщают представители экстренных служб региона, передают российские СМИ.

Сообщается, на железнодорожном переезде в 15 км от Батайска столкнулись пассажирских поезд сообщением Архангельск-Новороссийск и грузовик.

По данным СМИ, погибли машинист поезда и водитель автомашины, также есть пострадавшие.

Напомним, в Польше 13 июня 2018 года грузовик столкнулся с поездом, в результате чего один человек погиб и 28 пострадали.

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Теги публикации: ДТП, Российская Федерация, поезд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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