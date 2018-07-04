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У Росії пасажирський поїзд зіткнувся з вантажівкою, є загиблі і постраждалі

НовиниНадзвичайні події    04.07.2018 - 17:09
Ілюстративне фото (facebook)com)www)og)ru
Ілюстративне фото (facebook)com)www)og)ru

В результаті ДТП загинули дві людини

В Ростовській області Росії пасажирський потяг зіткнувся з вантажною машиною. Про це повідомляють представники екстрених служб регіону, передають російські ЗМІ.

Повідомляється, на залізничному переїзді в 15 км від Батайська зіткнулися пасажирських поїзд сполученням Архангельськ-Новоросійськ і вантажівка.

За даними ЗМІ, загинули машиніст поїзда і водій автомашини, також є постраждалі.

Нагадаємо, в Польщі 13 червня 2018 року вантажівка зіткнулася з потягом, в результаті чого одна людина загинула і 28 постраждали.

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Теги публікації: ДТП, Російська Федерація, поезд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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