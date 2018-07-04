У Росії пасажирський поїзд зіткнувся з вантажівкою, є загиблі і постраждалі

В результаті ДТП загинули дві людини
В Ростовській області Росії пасажирський потяг зіткнувся з вантажною машиною. Про це повідомляють представники екстрених служб регіону, передають російські ЗМІ.
Повідомляється, на залізничному переїзді в 15 км від Батайська зіткнулися пасажирських поїзд сполученням Архангельськ-Новоросійськ і вантажівка.
За даними ЗМІ, загинули машиніст поїзда і водій автомашини, також є постраждалі.
Нагадаємо, в Польщі 13 червня 2018 року вантажівка зіткнулася з потягом, в результаті чого одна людина загинула і 28 постраждали.