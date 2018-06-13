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В Польше грузовик столкнулся с поездом, есть погибший и пострадавшие

НовостиПроисшествия    13.06.2018 - 17:16
Фото: в Польше грузовик столкнулся с поездом (httpraportdrogowy.interia.pl)
Фото: в Польше грузовик столкнулся с поездом (httpraportdrogowy.interia.pl)

В результате аварии в Польше один человек погиб и 28 пострадали

В Польше сегодня, 13 июня 2018 года, грузовик столкнулся с поездом, в результате чего один человек погиб и 28 пострадали. Об этом сообщает RMF24.

Как сообщается, авария произошла в Западнопоморском воеводстве Польши.

"Грузовик въехал в поезд. Один человек мертв. Согласно последней информации, 28 человек получили ранения, в том числе 7 детей", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в результате аварии погиб водитель грузовика. Среди 28 пострадавших - машинист поезда. Поезд следовал по маршруту из Щецина в Зеленую Гуру.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове в Немишлянском районе города сегодня, 13 июня 2018 года, грузовик столкнулся с маршруткой, в результате чего пострадали 4 человека.

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Теги публикации: ДТП, Польша, авария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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