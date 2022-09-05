В России падает уровень поддержки войны. Данилов объяснил, чем это грозит Кремлю

Среди россиян падает уровень поддержки войны против Украины. Это грозит Кремлю и федеральному устройству России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в Twitter.
Он отметил, что рост недоверия среди граждан превращается в тенденцию, которая приобретает динамику. Это может расшатывать российское общество изнутри.
"Турбулентность процессов в дальнейшем будет дестабилизировать ситуацию и расшатывать всю конструкцию псевдофедерального образования РФ. Недоимперия должна быть разрушена", - заявил Данилов.
Напомним, ранее Данилов назвал главные различия между украинцами и россиянами, заявив, что поддержка войны среди россиян падает.
Также секретарь СНБО подчеркнул, что Украина не будет согласовывать освобождение свои территории с другими государствами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.