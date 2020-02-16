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В России ответили на заявление США по "Северному потоку-2"

Новости » Политика     16.02.2020 - 13:09
В России ответили на заявление США по "Северному потоку-2"
Иллюстративное фото (facebook.com-oilcapital.ru)

США заявляли, что Россия не достроит газопровод "Северный поток-2"

В "Газпроме" возразили на уверенность США в неспособности России собственными силами достроить "Северный поток-2". Об этом заявил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, передают росСМИ.

Отмечается, что накануне глава американского энергетического ведомства заявил, что российская сторона не сможет своими силами завершить строительство газопровода "Северный поток-2"

"Никогда не говори никогда", - сказал в ответ Куприянов.

Напомним, министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что российская сторона не сможет своими силами завершить строительство газопровода "Северный поток-2".

Ранее в Россия заявляли, что запуск газопровода "Северный поток-2" ожидается в конце 2020 года.

РБК-Украина писало, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" было остановлено в конце 2019 года после введения санкций США. В швейцарской компании Allseas заявили, что не планируют возобновлять работы по строительству газопровода "Северный поток-2" после введения санкций. В компании также добавили, что судна, которые занимались укладкой труб газопровода, покинули регион работ в Балтийском море и готовятся к работе на другом проекте.

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Новости Украины ГазпромРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2
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