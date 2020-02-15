Глава Минэнерго США считает, что РФ не сможет сама достроить "Северный поток -2"

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Дэн Бруйетт заявил, что российская сторона не сможет своими силами завершить строительство

Министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что российская сторона не сможет своими силами завершить строительство газопровода "Северный поток-2". С таким утверждением выступил в субботу в интервью агентству Bloomberg на полях Мюнхенской конференции по безопасности министр энергетики США Дэн Бруйетт.

"Они не смогут… Им грозит очень длительная задержка, потому что у России нет соответствующих технологий… Если они разработают ее, мы посмотрим, что мы сможем сделать", - заявил он.

Напомним, строительство российского газопровода "Северный поток-2" было остановлено в конце 2019 года после введения санкций США. В швейцарской компании Allseas заявили, что не планируют возобновлять работы по строительству газопровода "Северный поток-2" после введения санкций. В компании также добавили, что судна, которые занимались укладкой труб газопровода, покинули регион работ в Балтийском море и готовятся к работе на другом проекте.

На презентации "Газпрома" заявили, что запуск газопровода "Северный поток-2" ожидается в конце 2020 года.