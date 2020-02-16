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У Росії відповіли на заяву США по "Північному потоку-2"

Новини » Політика     16.02.2020 - 13:09
У Росії відповіли на заяву США по "Північному потоку-2"
Ілюстративне фото (facebook.com-oilcapital.ru)

США заявляли, що Росія не добудує газопровід "Північний потік-2"

У "Газпромі" заперечили на впевненість США в нездатності Росії власними силами добудувати "Північний потік-2". Про це заявив представник "Газпрому" Сергій Купріянов, передають росЗМІ.

Наголошується, що напередодні глава американського енергетичного відомства заявив, що російська сторона не зможе своїми силами завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2"

"Ніколи не говори ніколи", - сказав Купріянов у відповідь.

Нагадаємо, міністр енергетики США Ден Бруйетт заявив, що російська сторона не зможе своїми силами завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Раніше Росія заявляла, що запуск газопроводу "Північний потік-2" очікується наприкінці 2020 року.

РБК-Україна писало, що будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" було зупинено в кінці 2019 року після введення санкцій США. У швейцарської компанії Allseas заявили, що не планують відновлювати роботи по будівництву газопроводу "Північний потік-2" після введення санкцій. У компанії також додали, що судна, які займалися укладанням труб газопроводу, покинули регіон робіт в Балтійському морі і готуються до роботи на іншому проекті.

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Новини України ГазпромРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиСеверный поток-2
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