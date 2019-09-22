В России отвергли возможность прямой войны с Украиной

Министр обороны России Сергей Шойгу исключил возможность прямого военного конфликта с Украиной. Об этом он заявил в интервью'ю российскому СМИ, передает РБК-Украина.

Так, отвечая на вопрос журналиста, существует ли опасность полномасштабного военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией, Шойгу ответил, что даже не думает о таком сценарии.

"Даже думать об этом не хочу. Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то "экстремистов" в Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше", - заявил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Российская Федерация демонстрирует первые признаки готовности к деэскалации ситуации на Донбассе. Также министр подчеркивал, что Киев не собирается уступать украинские территории.

Также РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский стремится за полгода достичь прогресса в вопросе завершения войны на Донбассе. Зеленский ожидает результативности от предстоящих переговоров в нормандском формате.