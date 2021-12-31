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У Росії оцінили загрозу війни для країни

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Москва, П'ятниця 31 грудня 2021 13:09
У Росії оцінили загрозу війни для країни Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

У Держдумі Росії оцінили результати розмови президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байден. Кажуть, що загроза війни поступово відходить.

Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

Він також очікує результатів від переговорів США і РФ про "гарантії безпеки".

"Сподіваюся, що в січні будуть подальші новини, повторюю, важко очікувати, що все бажане здійсниться, але, у всякому разі, абсолютно точно загроза військового зіткнення відходить поступово разом з цим роком", - сказав Затулін.

Нагадаємо, у Росії відповіли, чи закінчиться війна на Донбасі найближчим часом.

Зазначимо, Росія погрожує "вжити заходів", якщо США і НАТО не дадуть відповідь на "гарантії безпеки".

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