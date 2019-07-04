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На пострадавшей в России субмарине установлен ядерный реактор

Новости » Происшествия    04.07.2019 - 12:21
На пострадавшей в России субмарине установлен ядерный реактор
Фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу (kremlin.ru)

Во время пожара на субмарине ядерная установка не пострадала

На российской субмарине в Баренцевом море, на которой из-за пожара погибли 14 человек, установлен ядерный реактор. Об этом сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, передают российские СМИ. 

По словам министра, экипаж подводного аппарата выполнил все необходимые меры для защиты ядерной установки. Он также отметил, что ядерная установка остается изолированной и находится в работоспособном состоянии.

 "Это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата", - заявил Шойгу.

Отметим, в Кремле засекретили детали гибели подводников. В частности, часть информации о гибели моряков-подводников при пожаре на глубоководном аппарате Министерства обороны является государственной тайной и не будет обнародована.

Напомним, ранее была названа причина аварии на подводном аппарате Минобороны РФ. Стало известно, что причиной пожара на аппарате стали проблемы с одной из аккумуляторных батарей.

На этой неделе, 1 июля, на спускаемом аппарате атомной глубоководной станции АС-31 "Лошарик" в Баренцевом море произошел пожар, в результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников.

Названа причина пожара на подводном аппарате в РФ
Новости Украины Министерство обороны РФпожарСергей Шойгу
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