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На постраждалій в Росії субмарині встановлено ядерний реактор

Новини » Надзвичайні події    04.07.2019 - 12:21
На постраждалій в Росії субмарині встановлено ядерний реактор
Фото: Міністр оборони РФ Сергій Шойгу (kremlin.ru)

Під час пожежі на субмарині ядерна установка не постраждала

На російській субмарині в Баренцевому морі, на якій через пожежу загинули 14 людей, встановлений ядерний реактор. Про це повідомив міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу, передають російські ЗМІ.

За словами міністра, екіпаж підводного апарату виконав всі необхідні заходи для захисту ядерної установки. Він також зазначив, що ядерна установка залишається ізольованою і знаходиться в працездатному стані.

"Це дозволяє нам сподіватися на досить короткі терміни по відновленню апарату", - заявив Шойгу.

Відзначимо, в Кремлі засекретили деталі загибелі підводників. Зокрема, частина інформації про загибель моряків-підводників при пожежі на глибоководному апараті Міністерства оборони є державною таємницею і не буде оприлюднена.

Нагадаємо, раніше була названа причина аварії на підводному апараті Міноборони РФ. Стало відомо, що причиною пожежі на апараті стали проблеми з однією з акумуляторних батарей.

На цьому тижні, 1 липня, на спусковому апараті атомної глибоководної станції АС-31 "Лошарік" в Баренцевому морі сталася пожежа, в результаті отруєння продуктами горіння загинули 14 моряків-підводників.

Названа причина пожежі на підводному апараті в РФ
Новини України Министерство обороны РФпожежаСергей Шойгу
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