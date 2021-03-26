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В России отреагировали на санкции Украины: "вразрез с принципами свободы слова"

Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на санкции Украины против российских компаний. В РФ считают, что они идут "вразрез с принципами свободы слова".

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Более того, она призывает профильные международные организации отреагировать на новые санкции Украины в отношении РФ.

"Украинские санкции против российских граждан и компаний идут вразрез с принципами свободы слова", - заявила Захарова.

Напомним, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о санкциях против российских физических и юридических лиц.

Речь идет о блокировке активов, ограничении торговых операций, предотвращении вывода капиталов за пределы Украины, ограничении или прекращении предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования и других подобных мерах.

Напомним, также Владимир Зеленский подписал решение о введении санкций против граждан России.

Отметим, еще ранее Совет нацбезопасности и обороны принял новый пакет санкций против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей.

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