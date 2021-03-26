У Росії відреагували на санкції України: "врозріз з принципами свободи слова"

Більш того, вона закликає профільні міжнародні організації відреагувати на нові санкції України щодо РФ.

"Українські санкції проти російських громадян і компаній йдуть врозріз з принципами свободи слова", - заявила Захарова.

Нагадаємо, на цьому тижні президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони країни про санкції проти російських фізичних і юридичних осіб.

Йдеться про блокування активів, обмеження торгових операцій, запобігання виведення капіталів за межі України, обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування та інші подібні заходи.