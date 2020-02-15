В России отреагировали на отказ Нидерландов по фигурантам дела MH17

Генеральная прокуратура Российской Федерации раскритиковала Нидерланды из-за отклонения запроса относительно уголовного преследования фигурантов дела о крушении рейса MH17. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Так, в российском ведомстве заявили, что действия Нидерландов свидетельствуют об "уклонении от проведения всестороннего расследования" катастрофы малайзийского самолета на Донбассе в 2014 году.

"Власти Нидерландов в очередной раз уклонились от принятия всех необходимых мер по проведению всестороннего расследования авиакатастрофы, как это предусмотрено резолюцией Совета Безопасности ООН", - сказали в Генпрокуратуре РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Нидерланды отклонили предложение России о передаче ей уголовного преследования троих россиян, которых подозревают в причастности к катастрофе рейса MH17. Россия отправила запрос еще в октябре 2019 года.

Кроме того, первое заседание Международного суда в Гааге в деле о катастрофе рейса МН17 состоится 9 марта 2020 года. Участие в заседании суда будут принимать адвокаты россиян, которых считают причастными к катастрофе.

Как писало РБК-Украина, в июне 2019 года следственная группа по делу о крушении малайзийского самолета объявила имена четырех подозреваемых. Это бывший главарь разведки "ДНР" Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (позывной "Стрелков"), причастный к перевозке "Бука" подполковник российских ВДВ Олег Пулатов (позывной "Гюрза") и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот").