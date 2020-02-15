У Росії відреагували на відмову Нідерландів щодо фігурантів справи MH17

Генеральна прокуратура Російської Федерації розкритикувала Нідерланди через відхилення запиту щодо кримінального переслідування фігурантів справи про катастрофу рейсу MH17. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Так, у російському відомстві заявили, що дії Нідерландів свідчать про "ухилення від проведення всебічного розслідування" катастрофи малайзійського літака на Донбасі у 2014 році.

"Влада Нідерландів в черговий раз ухилилися від вжиття всіх необхідних заходів з проведення всебічного розслідування авіакатастрофи, як це передбачено резолюцією Ради Безпеки ООН", - сказали в Генпрокуратурі РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нідерланди відхилили пропозицію Росії про передачу їй кримінального переслідування трьох росіян, яких підозрюють у причетності до катастрофи рейсу MH17. Росія відправила запит ще у жовтні 2019 року.

Крім того, перше засідання Міжнародного суду в Гаазі у справі про катастрофу рейсу МН17 відбудеться 9 березня 2020 року. Участь у засіданні суду братимуть адвокати росіян, яких вважають причетними до катастрофи.

Як писало РБК-Україна, у червні 2019 року слідча група у справі про катастрофу малазійського літака оголосила імена чотирьох підозрюваних. Це колишній ватажок розвідки "ДНР" Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (позивний "Стрєлков"), причетний до перевезення "Бука" підполковник російських ВДВ Олег Пулатов (позивний "Гюрза") і українець Леонід Харченко (позивний "Крот").