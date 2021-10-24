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В России отреагировали на решение Госдепа о визах для россиян: "превратили процедуру в ад"

Автор: Дмитрий Левицкий

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на решение Госдепа США об отнесении россиян к "бездомным национальностям" при оформлении виз. Она заявила, что США "превратили процедуру в ад" для граждан России.

Об этом сообщает РБК-Украина на заявление Захаровой в Telegram-канале.

Захарова обвинила американских дипломатов в том, что они якобы "годами разрушали не ими созданную систему" оказания консульских услуг в России.

"Они превратили банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого - издевательство на грани садизма... Это удар по семьям и родственникам... Нанесён удар по спорту, по науке и многому другому", - утверждает представитель российского МИД.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки