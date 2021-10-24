Госдеп отнес россиян к "бездомным национальностям": что это значит

Государственный департамент США внес граждан Российской Федерации в категорию Homeless Nationalities - "бездомные национальности". Это определения будет применяться в отношении тех, кто подается на американскую визу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ Госдепа.

Отметим, к этой категории относятся граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства. Либо политическая ситуация нестабильна настолько, что не позволяет дипломатам США рассматривать заявки на получение визы. На сегодня в данном перечне находятся Россия, Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

В частности, гражданам России предлагают подаваться на американскую визу в посольство США в Варшаве.

Ранее в этом году Россия объявила США недружественной страной и фактически запретила нанимать на работу россиян в посольство. В связи с этим штат консульских сотрудников сократили на 75%, после чего посольство США в России посоветовало россиянам обращаться за неэмиграционными визами в американские посольства США в других странах.