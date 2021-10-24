У Росії відреагували на рішення Держдепу про візи для росіян: "перетворили процедуру в пекло"

Прес-секретар Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відреагувала на рішення Держдепу США про віднесенні росіян до "безпритульних національностей" при оформленні віз. Вона заявила, що США "перетворили процедуру в пекло" для громадян Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна на Заява Захарової у Telegram-каналі.

Захарова звинуватила американських дипломатів у тому, що вони нібито "роками руйнували не ними створену систему" надання консульських послуг в Росії.

"Вони перетворили банальну для 21 століття технічну процедуру на справжнє пекло, в основі якого - знущання на межі садизму... Це удар по сім'ям і родичам... Завдано удару по спорту, по науці і багато чому іншому", - стверджує представник російського МЗС.