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В России отменили возрастные ограничения для контрактной службы в армии: что изменилось

Новина українською →
Суббота 28 мая 2022 13:36
В России отменили возрастные ограничения для контрактной службы в армии: что изменилось Фото: в России отменили возрастные ограничения для контрактной службы в армии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация отменила возрастные ограничения для заключения контракта о прохождении военной службы. Глава Кремля Владимир Путин уже подписал соответствующий закон.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Lenta.

Депутаты Госдумы единогласно поддержали законопроект в первом чтении. После этого он был одобрен в Совете Федерации.

Как отмечает Meduza, в соответствии с действующим законодательством, заключить первый контракт о прохождении службы могут россияне в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте до 30 лет.

По словам Панкова, новый закон позволит заключить первый контракт гражданам в возрасте до 50 лет.

Отныне ограничением для службы в армии России стало окончание трудоспособного возраста:

  • 65 лет для мужчин;
  • 60 лет для женщин.

"До какого возраста мы теперь можем брать граждан Российской Федерации и иностранных граждан на военную службу по контракту? Можно ответить абсолютно точно - до 50-летнего возраста. Россияне, находящиеся в запасе рядовыми и сержантами, стоят на воинском учете до 50-летнего возраста. Вот, собственно, это та категория, с которой можно работать", - сказал Панков.

По мнению председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова и его заместителя Андрея Красова, достаточный уровень военного профессионализма можно якобы достичь до 40-50 лет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия готовится одобрить закон по отмена возрастных ограничений для призывников.

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