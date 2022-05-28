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В Росії скасували вікові обмеження для контрактної служби в армії: що змінилося

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Субота 28 травня 2022 13:36
В Росії скасували вікові обмеження для контрактної служби в армії: що змінилося Фото: в Росії скасували вікові обмеження для контрактної служби в армії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація скасувала вікові обмеження для укладання контракту про проходження військової служби. Голова Кремля Володимир Путін вже підписав відповідний закон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання Lenta.

Депутати Держдуми одноголосно підтримали законопроєкт в першому читанні. Після цього його було схвалено у Раді Федерації.

Як відзначає Meduza, згідно з чинним законодавством, укласти перший контракт про проходження служби можуть росіяни віком від 18 до 40 років й іноземці віком до 30 років.

За словами Панкова, новий закон дозволить укласти перший контракт громадянам віком до 50 років.

Відтепер обмеженням для служби в армії Росії стало закінчення працездатного віку:

  • 65 років для чоловіків;
  • 60 років для жінок.

"До якого віку ми тепер можемо брати громадян Російської Федерації та іноземних громадян на військову службу за контрактом? Можна відповісти абсолютно точно - до 50-річного віку. Росіяни, які перебувають у запасі рядовими та сержантами, стоять на військовому обліку до 50-річного віку. Ось, власне, це та категорія, з якою можна працювати", - сказав Панков.

На думку голови комітету Держдуми з оборони Андрія Картаполова та його заступника Андрія Красова, достатній рівень військового професіоналізму можна нібито досягти до 40-50 років.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія готується схвалити закон щодо скасування вікових обмежень для призовників.

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