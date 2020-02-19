В России открыли очередные уголовные производства против ВСУ

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Россия обвиняет украинских военных в обстреле гражданских

Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) открыл уголовное производство против украинских военнослужащих из-за вчерашнего боя на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского ведомства.

Так, российская сторона обвиняет Вооруженные силы Украины в якобы массированном артиллерийском обстреле по объектам гражданской инфраструктуры оккупированного населенного пункта Голубовское. В результате обстрела якобы были повреждены 13 домов.

Кроме того, еще одно дело Следком РФ завел против украинских военных якобы за прицельный обстрел гражданских объектов на улице Красная Звезда в оккупированном поселке шахты Трудовской. В российском ведомстве утверждают, что в результате обстрела были ранены двое мирных жителей.

"По данным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - заявили в СК РФ.

Напомним, утром 18 февраля российско-оккупационные силы вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный на Донбассе под огневым прикрытием совершили попытку прорваться через линию разграничения. В результате наступления боевиков один украинский военный получил смертельное ранение.

Как писало РБК-Украина, Офис генерального прокурора Украины вчера, 18 февраля, открыл уголовное производство по факту наступления российско-оккупационных сил на Донбассе. Обстрелы были квалифицированы как посягательство на территориальную целостность и создание незаконных вооруженных формирований.