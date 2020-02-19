ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В России открыли очередные уголовные производства против ВСУ

Новости » Происшествия     19.02.2020 - 11:27
В России открыли очередные уголовные производства против ВСУ
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Россия обвиняет украинских военных в обстреле гражданских

Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) открыл уголовное производство против украинских военнослужащих из-за вчерашнего боя на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского ведомства.

Так, российская сторона обвиняет Вооруженные силы Украины в якобы массированном артиллерийском обстреле по объектам гражданской инфраструктуры оккупированного населенного пункта Голубовское. В результате обстрела якобы были повреждены 13 домов.

Кроме того, еще одно дело Следком РФ завел против украинских военных якобы за прицельный обстрел гражданских объектов на улице Красная Звезда в оккупированном поселке шахты Трудовской. В российском ведомстве утверждают, что в результате обстрела были ранены двое мирных жителей.

"По данным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - заявили в СК РФ.

Напомним, утром 18 февраля российско-оккупационные силы вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный на Донбассе под огневым прикрытием совершили попытку прорваться через линию разграничения. В результате наступления боевиков один украинский военный получил смертельное ранение.

Как писало РБК-Украина, Офис генерального прокурора Украины вчера, 18 февраля, открыл уголовное производство по факту наступления российско-оккупационных сил на Донбассе. Обстрелы были квалифицированы как посягательство на территориальную целостность и создание незаконных вооруженных формирований.

Польша призвала РФ прекратить агрессию против Украины ОБСЕ зафиксировала на Донбассе более 2000 взрывов
Новости Украины Российская ФедерацияДонбассуголовное производство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь