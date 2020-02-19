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У Росії відкрили чергові кримінальні провадження проти ЗСУ

Новини » Надзвичайні події     19.02.2020 - 11:27
У Росії відкрили чергові кримінальні провадження проти ЗСУ
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Росія звинувачує українських військових в обстрілі цивільних

Слідчий комітет Російської Федерації (СК РФ) відкрив кримінальне провадження проти українських військовослужбовців через вчорашній бій на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського відомства.

Так, російська сторона звинувачує Збройні сили України у нібито масованому артилерійському обстрілі по об'єктам цивільної інфраструктури окупованого населеного пункту Голубівське. В результаті обстрілу нібито було пошкоджено 13 будинків.

Крім того, ще одну справу Слідком РФ завів проти українських військових нібито за прицільний обстріл цивільних об'єктів на вулиці Червона Зірка в окупованому селищі шахти Трудовській. У російському відомстві стверджують, що внаслідок обстрілу було поранено двох мирних жителів.

"За даними фактами Головним слідчим управлінням СК Росії порушено дві кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.356 КК РФ (жорстоке поводження з цивільним населенням, застосування у збройному конфлікті засобів і методів, заборонених міжнародним договором Російської Федерації)", - заявили в СК РФ.

Нагадаємо, вранці 18 лютого російсько-окупаційні сили поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське та Хутір Вільний на Донбасі під вогневим прикриттям здійснили спробу прорватися через лінію розмежування. В результаті наступу бойовиків один український військовий отримав смертельне поранення.

Як писало РБК-Україна, Офіс генерального прокурора України вчора, 18 лютого, відкрив кримінальне провадження за фактом наступу російсько-окупаційних сил на Донбасі. Обстріли було кваліфіковано як посягання на територіальну цілісність і створення незаконних збройних формувань.

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