В России осудили украинца за "попытку контрабанды" головок самонаведения ЗРК

По данным ФСБ России, украинец работал на спецслужбы Украины и "попытался организовать контрабанду" головок самонаведения российских ЗРК. При этом силовики утверждают, что мужчину задержали с поличным.

Также в ФСБ заявили, что у украинца были изъяты документы, подтверждающие его связь со Службой безопасности Украины (СБУ).

В итоге суд признал гражданина Украины виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), ч. 1 ст. 226.1 (незаконное перемещение через границу вооружения, военной техники, оборудования, которое может быть использовано при создании вооружения и военной техники) УК РФ.

Суд приговорил украинца к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы с содержанием в колонии общего режима.