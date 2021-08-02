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В России осудили украинца за "попытку контрабанды" головок самонаведения ЗРК

Автор: Дмитрий Кузнецов

Городской суд Йошкар-Ойлы (Россия) признал гражданина Украины виновным в "попытке контрабанды" деталей российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРГ) и приговорил его к 3 годам и 4 месяцам колонии общего режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

По данным ФСБ России, украинец работал на спецслужбы Украины и "попытался организовать контрабанду" головок самонаведения российских ЗРК. При этом силовики утверждают, что мужчину задержали с поличным.

Также в ФСБ заявили, что у украинца были изъяты документы, подтверждающие его связь со Службой безопасности Украины (СБУ).

В итоге суд признал гражданина Украины виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), ч. 1 ст. 226.1 (незаконное перемещение через границу вооружения, военной техники, оборудования, которое может быть использовано при создании вооружения и военной техники) УК РФ.

Суд приговорил украинца к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы с содержанием в колонии общего режима.

Напомним, на прошлой неделе Ростовский областной суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима приговорил граждан России и Армении по обвинению в госизмене и шпионаже в пользу Украины.

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