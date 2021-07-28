ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В России осудили граждан РФ и Армении за якобы шпионаж в пользу Украины

Новина українською →
Ростов, Среда 28 июля 2021 12:24
В России осудили граждан РФ и Армении за якобы шпионаж в пользу Украины Фото: в России осудили граждан РФ и Армении за якобы шпионаж в пользу Украины (Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Ростовский областной суд к 10 годам колонии строгого режима приговорил граждан России и Армении. Их обвиняют в якобы госизмене и шпионаже в пользу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на сайт Федеральной службы безопасности РФ.

"За совершение преступлений, предусмотренных ст. 275 "Государственная измена" и ст. 276 "Шпионаж" УК РФ суд приговорил Лобова к лишению свободы на 9 лет и 6 месяцев, Хачатряна - на 10 лет и 6 месяцев. Оба фигуранта будут отбывать срок в колонии строгого режима",- говорится в сообщении.

По информации ФСБ, гражданин РФ Денис Лобов и гражданин Армении Арарат Хачатрян причастные к совершению контрабандных поставок радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем "С-300" из России в Украину.

Указано, что радиоэлектронное оборудование Лобов "хранил в подвальном помещении своего дома, где производил предпродажную подготовку".

После чего Хачатрян "организовывал незаконное перемещение клистронов в Украину через жителей российско-украинского приграничья".

Как сообщают в ФСБ, получателем оборудования выступил якобы "Укроборонпром".

Отмечено, что в марте 2020 года для якобы очередной закупки клистронов Хачатрян прибыл в Россию и "был задержан с поличным".

Читайте РБК-Украина в Google News
шпионаж
NEWS
В Украине за сутки еще 717 человек заболели COVID-19
В Украине за сутки еще 717 человек заболели COVID-19
DAILY
Всем укол. Кого в мире обязали к вакцинации и чего ждать украинцам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Всем укол. Кого в мире обязали к вакцинации и чего ждать украинцам