В России осудили граждан РФ и Армении за якобы шпионаж в пользу Украины

Ростовский областной суд к 10 годам колонии строгого режима приговорил граждан России и Армении. Их обвиняют в якобы госизмене и шпионаже в пользу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на сайт Федеральной службы безопасности РФ.

"За совершение преступлений, предусмотренных ст. 275 "Государственная измена" и ст. 276 "Шпионаж" УК РФ суд приговорил Лобова к лишению свободы на 9 лет и 6 месяцев, Хачатряна - на 10 лет и 6 месяцев. Оба фигуранта будут отбывать срок в колонии строгого режима",- говорится в сообщении.

По информации ФСБ, гражданин РФ Денис Лобов и гражданин Армении Арарат Хачатрян причастные к совершению контрабандных поставок радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем "С-300" из России в Украину.

Указано, что радиоэлектронное оборудование Лобов "хранил в подвальном помещении своего дома, где производил предпродажную подготовку".

После чего Хачатрян "организовывал незаконное перемещение клистронов в Украину через жителей российско-украинского приграничья".

Как сообщают в ФСБ, получателем оборудования выступил якобы "Укроборонпром".

Отмечено, что в марте 2020 года для якобы очередной закупки клистронов Хачатрян прибыл в Россию и "был задержан с поличным".