У Росії засудили українця за "спробу контрабанди" головок самонаведення ЗРК

За даними ФСБ Росії, українець працював на спецслужби України і "спробував організувати контрабанду" головок самонаведення російських ЗРК. При цьому силовики стверджують, що чоловіка затримали на гарячому.

Також у ФСБ заявили, що в українця були вилучені документи, що підтверджують його зв'язок зі Службою безпеки України (СБУ).

У результаті суд визнав громадянина України винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 30 (приготування до злочину), ч. 1 ст. 226.1 (незаконне переміщення через кордон озброєння, військової техніки, обладнання, яке може бути використане при створенні озброєння і військової техніки) КК РФ.

Суд засудив українця до 3 років і 4 місяців позбавлення волі з утриманням в колонії загального режиму.