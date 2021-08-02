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У Росії засудили українця за "спробу контрабанди" головок самонаведення ЗРК

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міський суд Йошкар-Оли (Росія) визнав громадянина України винним у "спробі контрабанди" деталей російського зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) і засудив його до 3 років і 4 місяців колонії загального режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

За даними ФСБ Росії, українець працював на спецслужби України і "спробував організувати контрабанду" головок самонаведення російських ЗРК. При цьому силовики стверджують, що чоловіка затримали на гарячому.

Також у ФСБ заявили, що в українця були вилучені документи, що підтверджують його зв'язок зі Службою безпеки України (СБУ).

У результаті суд визнав громадянина України винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 30 (приготування до злочину), ч. 1 ст. 226.1 (незаконне переміщення через кордон озброєння, військової техніки, обладнання, яке може бути використане при створенні озброєння і військової техніки) КК РФ.

Суд засудив українця до 3 років і 4 місяців позбавлення волі з утриманням в колонії загального режиму.

Нагадаємо, минулого тижня Ростовський обласний суд засудив до 10 років колонії суворого режиму засудив громадян Росії та Вірменії за звинуваченням у держзраді і шпигунстві на користь України.

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