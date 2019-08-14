В МИД рассказали о новом уровне борьбы за пленных моряков

Фото: суд над украинскими моряками (twitter.com/bankomet)

Украина привлекает всех своих партнеров для освобождения пленных моряков

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль анонсировала новый уровень борьбы за военнопленными украинскими моряками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC Украина.

По словам Зеркаль, Украина привлекает всех своих партнеров для давления на Россию.

"Этот вопрос поднимается на всех встречах на высших ступенях. Этот вопрос обсуждался во время встречи в Осаке, которая была между Путиным и Трампом. Конечно, этот вопрос будет на повестке дня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре", - отметила она.

Также Зеркаль сказала, что сейчас начнется новый политический сезон, и для Украины тоже начнется новый уровень борьбы за пленных моряков.

"Формула, которую они нам навязывают, неприемлема. Потому что предоставлять государственные гарантии участия наших военных в уголовном процессе, который мы считаем незаконным, это во-первых, нонсенс, а во-вторых - унижение", - сказала она.

Напомним, что Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в 2018 году.

Как сообщало РБК-Украина, решение трибунала по морскому праву не произвело никакого впечатления на суд в России. Московский суд отклонил апелляции моряков и оставил их под стражей.