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У Росії залишили під арештом шістьох українських моряків

Новини » Політика    16.08.2019 - 17:06
У Росії залишили під арештом шістьох українських моряків
Фото: суд над українськими моряками (twitter.com/bankomet)

Суддю влаштувала позиція слідчого і прокурора

Московський міський суд залишив під арештом українських моряків після розгляду апеляції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook адвоката Миколи Полозова.

У п'ятницю, 16 серпня апеляційна інстанція Московського міського суду розглянула скарги стосовно шести військовополонених українських моряків.

Зокрема, адвокати вимагали звільнення Михайла Власюка, Сергія Попова, Андрія Драча, Богдана Головаша, Дениса Гриценка та В'ячеслав Зінченка.

"Позиція слідчого і прокурора була наступною: "підстави, за яких обиралася і продовжувалася запобіжний захід, не змінилися і не відпали", - повідомив Полозов.

За його словами, така позиція повністю задовольнила суддю, яка залишила постанову без змін, а апеляційні скарги захисту без задоволення.

Нагадаємо, що Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити два українських корабля і допоміжне судно, а також 24 моряків, які були затримані поблизу Керченської протоки в 2018 році.

Раніше заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль анонсувала новий рівень боротьби за військовополонених українських моряків. За її словами, Україна буде залучати всіх своїх партнерів для тиску на Росію.

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