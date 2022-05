У Росії залишився мінімум незадіяного резерву для війни в Україні, - Пентагон

Співробітник оборонного відомства США розповів, що зараз на території України воюють близько 106 російських батальйонно тактичних груп. При цьому військово-політичне керівництво РФ планувало задіяти у вторгненні в Україну 140 БТГ.

За словами чиновника, у Путін залишилася невелика кількість військового ресурсу для продовження ведення бойових дій.

NEW: U.S. assesses Russia has committed 80 percent of battalion tactical groups to Ukraine: senior U.S. defense official



now has 106 BTGs in the country, but still has a "majority" of the 140 units he dedicated to mission.



Putin "doesn't have a whole lot" to add to fight