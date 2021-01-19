В России объявили новую вакцину от коронавируса эффективной на 100%

В России научный центр Вектор разработал вакцину от коронавируса под названием "ЭпиВакКорона". В "Роспотребнадзоре" заявляют, что ее иммунологическая эффективность якобы составляет 100%.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Эффективность вакцины состоит из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам 1-2-й фаз клинических исследований, иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составляет 100%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первая и вторая фаза клинических исследований этой российской COVID-вакцины проводились в июле-сентябре. При этом во второй фазе принимали участие всего 86 человек, разделенных на две группы. Одна группа получила вакцину "ЭпиВакКорона", а другая - плацебо.

Все добровольцы, которые получили вакцину, чувствовали себя хорошо, только в двух из них отмечалась болезненность в месте укола, которая прошла в течение двух суток.

В октябре прошлого года вакцина "ЭпиВакКорона" получила регистрационное удостоверение. В ноябре началась фаза пострегистрационных исследований с участием 150 добровольцев. По данным Роспотребнадзора, ни у кого из тех не было выявлено нежелательных реакций.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса в стране уже с этой недели. Он распорядился подготовить соответствующую инфраструктуру.

Также РБК-Украина писало, что Россия хочет испытать свою вакцину от COVID-19 "Спутник V" на украинцах.