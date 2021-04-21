В России объяснили усиление войск на юге страны

В Южном военном округе России создали новую военную дивизию на фоне стягивания войск к украинской границе. Она была создана еще в 2020 году.
Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает "РИА Новости".
По словам министра, создание дивизии стало главным из 54 организационных мероприятий в рамках совершенствования боевого состава.
"Одновременно с этим ведется непрерывное переоснащение округа. В 2020 году войска получили более 3,2 тысячи единиц современного вооружения и военной техники", - сказал он.
По словам Шойгу, при подготовке органов военного управления используются новые системы управления.
Министр объяснил, что боевые возможности войск Южного военного округа наращиваются из-за попыток Североатлантического альянса "противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья".
Напомним, в РФ заявили, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс не стоит на повестке дня.
Также РБК-Украина писало, что в Госдуме РФ допустили признание "ЛДНР" и введение российских войск на Донбасс.