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В России объяснили усиление войск на юге страны

Автор: Анастасия Рокитна

В Южном военном округе России создали новую военную дивизию на фоне стягивания войск к украинской границе. Она была создана еще в 2020 году.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает "РИА Новости".

По словам министра, создание дивизии стало главным из 54 организационных мероприятий в рамках совершенствования боевого состава.

"Одновременно с этим ведется непрерывное переоснащение округа. В 2020 году войска получили более 3,2 тысячи единиц современного вооружения и военной техники", - сказал он.

По словам Шойгу, при подготовке органов военного управления используются новые системы управления.

Министр объяснил, что боевые возможности войск Южного военного округа наращиваются из-за попыток Североатлантического альянса "противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья".

Напомним, в РФ заявили, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс не стоит на повестке дня.

Также РБК-Украина писало, что в Госдуме РФ допустили признание "ЛДНР" и введение российских войск на Донбасс.

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