У Росії пояснили посилення військ на півдні країни

За словами міністра, створення дивізії стало головним з 54 організаційних заходів в рамках вдосконалення бойового складу.

"Одночасно з цим ведеться безперервне переоснащення округу. У 2020 році війська отримали понад 3,2 тисячі одиниць сучасного озброєння і військової техніки", - сказав він.

За словами Шойгу, при підготовці органів військового управління використовуються нові системи управління.

Міністр пояснив, що бойові можливості військ Південного військового округу нарощуються через спроби Північноатлантичного альянсу "протидіяти нормалізації обстановки в ряді країн Закавказзя".