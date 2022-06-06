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В России объяснили, когда "миротворцев" ОДКБ могут направить в Украину

Фото: в Госдуме назвали условие для ввода "миротворцев" ОДКБ на Донбасс (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия заявила, что хочет ввести на территории Украины "миротворцев" стран ОДКБ. Однако главным условием для этого является окончание так называемой "спецоперации".

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Пока идет специальная военная операция, в миротворцах ОДКБ нет необходимости", - сказал российский чиновник.

Он добавил, что после окончания "спецоперации" Россия рассмотрит "различные варианты" по привлечению военных ОДКБ.

Напомним, в Москве заявили, что хотят привлечь "миротворцев" из ОДКБ на Донбассе, поскольку туда якобы войдут войска НАТО.

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