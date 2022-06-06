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У Росії пояснили, коли "миротворців" ОДКБ можуть направити в Україну

Фото: у Держдумі назвали умову для введення "миротворців" ОДКБ на Донбас (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія заявила, що хоче ввести на території України "миротворців" країн ОДКБ. Проте головною умовою для цього є закінчення так званої "спецоперації".

Про це заявив голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Поки триває спеціальна військова операція, у миротворцях ОДКБ немає потреби", - сказав російський чиновник.

Він додав, що після закінчення "спецоперації" Росія розгляне "різні варіанти" щодо залучення військових ОДКБ.

Нагадаємо, в Москві заявили, що хочуть залучити "миротворців" з ОДКБ на Донбасі, оскільки туди нібито ввійдуть війська НАТО.

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