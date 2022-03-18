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В России обвинили полковника ВС РФ в провале миссии на аэродроме Гостомель

Фото: в России обвинили полковника ВС РФ в провале миссии на аэродроме Гостомель (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российского полковника Вадима Панькова обвинили в провале миссии во время захвата аэродрома Гостомель. Его планируют отстранить от исполнения служебных обязанностей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

"Из-за отсутствия положительных результатов и неспособности выполнить поставленные задачи планируется отстранение от выполнения служебных обязанностей командира 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России полковника Вадима Панькова. Его обвиняют в невыполнении боевого задания на аэродроме Гостомель",- пишет пресс-служба.

Напомнить, российский десант высадился в Гостомеле еще 24 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ на ликвидацию оккупантов и уже на следующий день украинская сторона освободила Гостомель от контроля войск России.

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