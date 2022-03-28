В России обвинили Meta в нарушении конституционного строя

Тверской суд Москвы опубликовал полный текст решения, в котором называются причины блокировки компании Meta в России. В частности, в РФ считают, что Facebook и Instagram угрожают конституционному строю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Интерфакс .

"Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. распространяет на территории РФ материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий экстремистского характера в отношении граждан России, нарушает права граждан России, несет в себе угрозу конституционному строю Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Мeta признана в России экстремистской организацией. При этом суд не ограничивает использование соцсетей Facebook и Instagram физическими и юридическими лицами.