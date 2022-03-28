У Росії звинуватили Meta в порушенні конституційного ладу

Тверський суд Москви опублікував повний текст рішення, в якому називаються причини блокування компанії Meta в Росії. Зокрема, в РФ вважають, що Facebook і Instagram загрожують конституційному ладу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Інтерфакс.
"Американська транснаціональна холдингова компанія Meta Platforms Inc. поширює на території РФ матеріали, що містять заклики до здійснення насильницьких дій екстремістського характеру щодо громадян Росії, порушує права громадян Росії, несе в собі загрозу конституційному ладу Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що Мeta визнана в Росії екстремістською організацією. При цьому суд не обмежує використання соцмереж Facebook і Instagram фізичними та юридичними особами.
Нагадаємо, що у Росії остаточно заблокували Facebook та Instagram.
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