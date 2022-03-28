У Росії звинуватили Meta в порушенні конституційного ладу

Тверський суд Москви опублікував повний текст рішення, в якому називаються причини блокування компанії Meta в Росії. Зокрема, в РФ вважають, що Facebook і Instagram загрожують конституційному ладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Інтерфакс .

"Американська транснаціональна холдингова компанія Meta Platforms Inc. поширює на території РФ матеріали, що містять заклики до здійснення насильницьких дій екстремістського характеру щодо громадян Росії, порушує права громадян Росії, несе в собі загрозу конституційному ладу Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Мeta визнана в Росії екстремістською організацією. При цьому суд не обмежує використання соцмереж Facebook і Instagram фізичними та юридичними особами.