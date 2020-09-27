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В России обрушился надземный переход, пострадали более 50 человек

Автор: Максим Зайченко

Пострадали граждане бывших советских республик, национальности которых не называются

В воскресенье, 27 сентября, в городе Ступино Московской области (Россия) обрушился надземный переход. В результате инцидента пострадал 51 человек.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ в Московской области.

Согласно предварительным данным, пешеходный переход обрушился из-за перегрузки. Местная прокуратура проводит проверку.

ЧП произошло на территории компании "ФМ Лоджистик". Все пострадавшие - работники предприятия, большинство из них - граждане стран СНГ. Их национальности не называются. Отмечается, что 18 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

"Обрушился металлический пешеходный переход длиной 35 м и высотой 4 м, он упал на инженерные коммуникации и повредил их", - говорится в сообщении.

Также РБК-Украина писало, что в августе в районе военных учений в Еврейской автономной области России обрушился железнодорожный мост. В результате инцидента пострадали порядка 20 человек.

Напомним, ранее в Одесской области из-за сильного ливня произошел обвал части моста между селами Болград и Кубей.

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