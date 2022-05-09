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У Росії виявили мертвим колишнього топ-менеджера "Лукойлу"

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Москва, Понеділок 09 травня 2022 07:12
У Росії виявили мертвим колишнього топ-менеджера "Лукойлу" Фото: у Росії виявили мертвим колишнього топ-менеджера" Лукойлу " (rupec.ru)
Автор: Артур Родивилов

У Росії знайшли мертвим колишнього топменеджера нафтової компанії" Лукойл" Олександра Суботіна. Смерть мільярдера нібито настала після сеансу у шамана.

Про це повідомляє РБК-Україна с посилання на російський Telegram-канал Mash.

Як стверджують автори повідомлення, шамана Магуа і його дружину росіянин давно знав і часто користувався їхніми послугами. Цього разу він прийшов до них знімати похмілля і там йому нібито стало погано.

"Раптово йому стало недобре, захворіло серце. Господар вирішив не викликати швидку, застосував старий добрий корвалол і уклав мільярдера спати в підвал. Там, серед окультної мішури, мільярдер помер", - йдеться в повідомленні.

Від чого саме Суботіну стало погано автори каналу не повідомили. Однак вони розповіли, що шамани "радували" клієнтів різними методами - наприклад, "використовували отруйних жаб, кров півнів, викликали духів".

Зазначимо, що Олександр Суботін-колишній член правління ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ Лукойл" і рідний брат колишнього віцепрезидента "Лукойлу" Валерія Суботіна.

Нагадаємо, напередодні у Москві у власній квартирі були знайдені мертвими колишній віцепрезидент російського "Газпромбанку" Владислав Аваєв, його дружина і дочка. За попередніми даними, Аваєв спочатку застрелив свою сім'ю, а потім наклав на себе руки.

У квітні в Іспанії знайшли повішеним мультимільйонера і колишнього заступника голови великої російської газової компанії "Новатек" Сергія Протосеню. Тіла його дружини Наталі і 18-річної дочки Марії знайшли зарубаними сокирою всередині будинку.

У селищі Ленінський під Санкт-Петербургом знайшли мертвим Леоніда Шульмана-главу транспортної служби "Газпром Інвест".

25 лютого в цьому ж елітному селищі виявили труп Олександра Тюлякова. Він працював заступником гендиректора Єдиного розрахункового центру "Газпрому" з корпоративної безпеки.

Раніше також стало відомо, що російський нафтовий магнат Вагіт Алекперов йде з посади президента компанії "Лукойл". А також має намір скласти повноваження члена ради директорів.

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