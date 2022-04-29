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В России обнародовали архивные данные о последних днях Гитлера в бункере

Фото: ФСБ обнародовала архивные данные о самоубийстве Адольфа Гитлера (fsb.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Федеральная служба безопасности России рассекретила новые архивные данные о последних днях Адольфа Гитлера, которые он провел в бункере. Документы хранятся в Новгородской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ФСБ.

Среди документов были следственные материалы дела против бывшего личного пилота Гитлера, группенфюрера СС, генерал-лейтенанта полиции Ганса Баура. Они содержат показания Баура на допросе в НКВД в декабре 1945 года.

Накануне смерти фюрер обзавелся "ядовитыми пилюлями". Он отравил ими своих собак, чтобы протестировать таблетки. Баур отметил, что Гитлер в последние дни не выходил из бункера и выглядел человеком, который "смирился с поражением и готовится покончить с собой".

По словам пилота, до конца апреля 1945 года близкое окружение Гитлера не знало его окончательных намерений.

"Только 30 апреля во второй половине дня он меня вызвал вместе с моим адъютантом. Гитлер встретил меня в передней и провел к себе в комнату. Он подал мне руку и сказал: "Баур, я хочу с вами проститься. Я хочу поблагодарить вас за все годы службы"", - рассказал пилот.

По данным ФСБ, Адольф Гитлер и Ева Браун застрелились из пистолетов калибром 9 миллиметров, а их тела были облиты бензином и сожжены в саду.

Напомним, недавно украинская разведка обнародовала имена оккупантов, причастных к "резне в Буче".

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