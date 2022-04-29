У Росії оприлюднили архівні дані про останні дні Гітлера в бункері

Серед документів були слідчі матеріали справи проти колишнього особистого пілота Гітлера, группенфюрера СС, генерал-лейтенанта поліції Ганса Баура. Вони містять свідчення Баура на допиті в НКВС у грудні 1945 року.

Напередодні смерті фюрер придбав "отруйні пігулки". Він отруїв ними своїх собак, щоб протестувати таблетки. Баур зазначив, що Гітлер в останні дні не виходив з бункера і виглядав людиною, яка "змирилася з поразкою і готується накласти на себе руки".

За словами пілота, до кінця квітня 1945 року близьке оточення Гітлера не знало його остаточних намірів.

"Тільки 30 квітня в другій половині дня Він мене викликав разом з моїм ад'ютантом. Гітлер зустрів мене в передній і провів до себе в кімнату. Він подав мені руку і сказав: "Баур, я хочу з вами попрощатися. Я хочу подякувати Вам за всі роки служби"", - розповів пілот.

За даними ФСБ, Адольф Гітлер і Єва Браун застрелилися з пістолетів калібром 9 міліметрів, а їх тіла були облиті бензином і спалені в саду.