В России обещают в ближайшее время "решить задачу" по обмену пленными

Российская сторона намерена в ближайшее время решить задачи по обмену пленными с Украиной. А также по выдаче тел погибших военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Обмен пленных идет и за это время уже обменяли немало пленных и тел погибших с обеих сторон. Процесс продолжается и будет продолжен, и думаю, что эти важнейшие гуманитарные задачи будут решены в ближайшее время", - отметил депутат и российский переговорщик Леонид Слуцкий на встрече с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным в оккупированном Донецке.

Напомним, ранее в Государственной думе России предложили запретить обмен военнослужащих из "Азова", которые вышли с мариупольского завода "Азовсталь" и сдались в российский плен. Украинская сторона отмечает, что сдача в плен с последующим обменом была единственным способом сохранить жизни бойцов.

В Министерстве обороны Украины назвали заявление о запрете такого обмена внутренней пропагандой для российской аудитории.

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