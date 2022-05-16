В России назвали условие для ответа на вступление Швеции в НАТО

Россия готовится ответить на вступление Швеции в НАТО. Шаги, которые предпримет Москва, зависят от возможности размещения на шведской территории ядерного оружия Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерства иностранных дел России .

В российском дипломатическом ведомстве назвали вступление Швеции в НАТО "ущербом безопасности" для Северной Европы и европейского континента в целом. Москва заверила, что отреагирует на решение Стокгольма стать членом Альянса, предприняв как военно-технические, так и другие шаги.

"В этом плане многое будет зависеть от конкретных условий интеграции Швеции в Североатлантический альянс, включая перспективу размещения на шведской территории ударных систем вооружений этого военного блока", - подчеркнули в МИД России.