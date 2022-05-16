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В России назвали условие для ответа на вступление Швеции в НАТО

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Москва, Понедельник 16 мая 2022 20:15
В России назвали условие для ответа на вступление Швеции в НАТО Фото: МИД России назвал условие для ответа на вступление Швеции в НАТО (УНИАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия готовится ответить на вступление Швеции в НАТО. Шаги, которые предпримет Москва, зависят от возможности размещения на шведской территории ядерного оружия Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерства иностранных дел России.

В российском дипломатическом ведомстве назвали вступление Швеции в НАТО "ущербом безопасности" для Северной Европы и европейского континента в целом. Москва заверила, что отреагирует на решение Стокгольма стать членом Альянса, предприняв как военно-технические, так и другие шаги.

"В этом плане многое будет зависеть от конкретных условий интеграции Швеции в Североатлантический альянс, включая перспективу размещения на шведской территории ударных систем вооружений этого военного блока", - подчеркнули в МИД России.

Напомним, сегодня правительство Швеции официально объявило о решении вступить в НАТО. Заявку планируется подать в ближайшее время. Против членства страны в Альянсе выступила Турция. Стокгольм направит в Анкару дипломатов для урегулирования разногласий.

Отметим, ранее правящая партия Швеции поддержала вступление страны в НАТО, но при условии неразмещения на ее территории ядерного оружия.

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