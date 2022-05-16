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Швеция отправит дипломатов в Турцию на переговоры о вступлении в НАТО

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Стокгольм, Понедельник 16 мая 2022 16:35
Швеция отправит дипломатов в Турцию на переговоры о вступлении в НАТО Фото: министр обороны Швеции Петер Хультквист (flickr by Socialdemokraterna)
Автор: Юлия Бойко

Швеция отправит своих дипломатов в Турцию на переговоры по заявке на вступление в НАТО. Стокгольм попытается убедить Анкару поддержать его членство в альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист, группа дипломатов должна найти пути решения вопросов, которые беспокоят Турцию. По его словам, они проведут дискуссии, чтобы разобраться, чего на самом деле хочет Анкара.

Вступление в НАТО требует одобрения всех 30 стран-участниц оборонного альянса.

Отметим, опасения насчет будущего членства Швеции и Финляндии в НАТО возникли после того, как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно заявил о том, что не настроен позитивно в отношении вступления скандинавских стран. Он также заявил, что в этих странах действуют представители запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана".

Также Анкара недовольна тем, что Швеция ограничивает экспорт вооружений. В шведском МИД заверили, что готовы решить все разногласия.

Напомним, сегодня шведский премьер Магдалена Андерссон официально объявила о намерении подать заявку на вступление в НАТО. Ее подадут в ближайшие дни вместе с Финляндией.

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