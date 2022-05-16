Швеция отправит дипломатов в Турцию на переговоры о вступлении в НАТО

Швеция отправит своих дипломатов в Турцию на переговоры по заявке на вступление в НАТО. Стокгольм попытается убедить Анкару поддержать его членство в альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Как заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист, группа дипломатов должна найти пути решения вопросов, которые беспокоят Турцию. По его словам, они проведут дискуссии, чтобы разобраться, чего на самом деле хочет Анкара.

Вступление в НАТО требует одобрения всех 30 стран-участниц оборонного альянса.

Отметим, опасения насчет будущего членства Швеции и Финляндии в НАТО возникли после того, как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно заявил о том, что не настроен позитивно в отношении вступления скандинавских стран. Он также заявил, что в этих странах действуют представители запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана".