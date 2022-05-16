У Росії назвали умову для відповіді на вступ Швеції до НАТО

Росія готується відповісти на вступ Швеції до НАТО. Кроки, які зробить Москва, залежать від можливості розміщення на шведській території ядерної зброї Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерства закордонних справ Росії .

У російському дипломатичному відомстві назвали вступ Швеції в НАТО "шкодою безпеки" для Північної Європи і Європейського континенту в цілому. Москва запевнила, що відреагує на рішення Стокгольма стати членом Альянсу, зробивши як військово-технічні, так і інші кроки.

"У цьому плані багато чого буде залежати від конкретних умов інтеграції Швеції в Північноатлантичний альянс, включаючи перспективу розміщення на шведській території ударних систем озброєнь цього військового блоку", - підкреслили в МЗС Росії.