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В России назвали условие начала полномасштабной войны с Украиной

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Пятница 10 сентября 2021 11:59
В России назвали условие начала полномасштабной войны с Украиной Фото: председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (duma.gov.ru)
Автор: Инна Собора

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников назвал условие начала полномасштабной войны с Украиной. Он заявил, что такое возможно только в случае провокации со стороны Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Калашников таким образом прокомментировал сегодняшние высказывания президента Украина Владимира Зеленского.

"Никто в России не хочет воевать с Украиной, такое может произойти только в случае совершения провокации со стороны Киева", - сказал он.

Напомним, сегодня Зеленский назвал вероятной полномасштабную войну с Россией.

"Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая есть вероятность", - сказал украинский президент, выступая на форуме "Ялтинской европейской стратегии".

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