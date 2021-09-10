У Росії назвали умову початку повномасштабної війни з Україною
Фото: голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашников (duma.gov.ru)
Голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашников назвав умову початку повномасштабної війни з Україною. Він заявив, що таке можливо тільки в разі провокації з боку Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Калашников таким чином прокоментував сьогоднішні висловлювання президента України Володимира Зеленського.
"Ніхто в Росії не хоче воювати з Україною, таке може статися тільки в разі здійснення провокації з боку Києва", - сказав він.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський назвав ймовірною повномасштабну війну з Росією.
"Це найстрашніше, що може бути, але, на жаль, така є ймовірність", - сказав український президент, виступаючи на форумі "Ялтинської європейської стратегії".