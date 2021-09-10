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У Росії назвали умову початку повномасштабної війни з Україною

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П'ятниця 10 вересня 2021 11:59
У Росії назвали умову початку повномасштабної війни з Україною Фото: голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашников (duma.gov.ru)
Автор: Инна Собора

Голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашников назвав умову початку повномасштабної війни з Україною. Він заявив, що таке можливо тільки в разі провокації з боку Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Калашников таким чином прокоментував сьогоднішні висловлювання президента України Володимира Зеленського.

"Ніхто в Росії не хоче воювати з Україною, таке може статися тільки в разі здійснення провокації з боку Києва", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський назвав ймовірною повномасштабну війну з Росією.

"Це найстрашніше, що може бути, але, на жаль, така є ймовірність", - сказав український президент, виступаючи на форумі "Ялтинської європейської стратегії".

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