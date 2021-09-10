У Росії назвали умову початку повномасштабної війни з Україною

Голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашников назвав умову початку повномасштабної війни з Україною. Він заявив, що таке можливо тільки в разі провокації з боку Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Калашников таким чином прокоментував сьогоднішні висловлювання президента України Володимира Зеленського. "Ніхто в Росії не хоче воювати з Україною, таке може статися тільки в разі здійснення провокації з боку Києва", - сказав він.