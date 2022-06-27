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В России назвали украинской "провокацией" удары по ТЦ в Кременчуге

Фото: Дмитрий Полянский, зампостпреда России в ООН (rferl.org)
Автор: Дмитрий Левицкий

Первый заместитель представителя России в ООН Дмитрий Полянский назвал сегодняшний ракетный удар по торговому центру в Кременчуге украинской "провокацией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "РИА Новости".

Полянский прибег к привычной российской практике и начал перекладывать на Украину ответственность за удар по ТЦ в Кременчуге. Он заявил, что "имела место провокация в стиле бучанской", намекая на российскую версию событий в Буче.

Как известно, россияне пытаются убеждать цивилизованный мир, что оккупационные войска не устраивали резни в городке под Киевом, а кадры с телами замученных российскими солдатами людей называют постановочными.

"Нужно подождать, что скажет наше Минобороны, но уже много нестыковок, которые бросаются в глаза. Это именно то, что нужно Киеву, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО", - заявил российский чиновник.

Ракетный удар по Кременчугу

Сегодня днем российские самолеты выпустили с территории Курской области две ракеты по Кременчугу. Одна ракета упала на стадионе, а другая - попала в ТЦ "Амстор", в котором на тот момент находилось много людей.

Сейчас известно о как минимум 13 погибших и более полусотни пострадавших. Однако, как отмечают местные власти, количество погибших будет расти, поскольку в момент удара в торговом центре находились более 1000 человек.

Последние новости о сегодняшнем ударе по Кременчугу можно прочитать в материале РБК-Украина.

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