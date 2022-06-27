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В Росії назвали українською "провокацією" удари по ТЦ в Кременчуці

Фото: Дмитро Полянський, зампостпреда Росії в ООН (rferl.org)
Автор: Дмитро Левицький

Перший заступник представника Росії в ООН Дмитро Полянський назвав сьогоднішній ракетний удар по торговому центру в Кременчуці українською "провокацією".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство "РИА Новости".

Полянський вдався до звичної російської практики і почав перекладати на Україну відповідальність за удар по ТЦ в Кременчуці. Він заявив, що "мала місце провокація в стилі бучанської", натякаючи на російську версію подій в Бучі.

Як відомо, росіяни намагаються переконувати цивілізований світ, що окупаційні війська не влаштовували різанини в містечку під Києвом, а кадри з тілами закатованих російськими солдатами людей називають постановочними.

"Потрібно почекати, що скаже наше Міноборони, але вже багато нестиковок, які впадають в очі. Це саме те, що потрібно Києву, щоб тримати фокус уваги на Україні перед самітом НАТО", - заявив російський чиновник.

Ракетний удар по Кременчуку

Сьогодні вдень російські літаки випустили з території Курської області дві ракети по Кременчуку. Одна ракета впала на стадіоні, а інша - влучила в ТЦ "Амстор", в якому на той момент перебувало багато людей.

Наразі відомо про щонайменше 13 загиблих та понад півсотні постраждалих. Однак, як зазначає місцева влада, кількість загиблих буде рости, оскільки в момент удару в торговому центрі перебувало понад 1000 людей.

Останні новини про сьогоднішній удар по Кременчуку можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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