В Росії назвали українською "провокацією" удари по ТЦ в Кременчуці

Полянський вдався до звичної російської практики і почав перекладати на Україну відповідальність за удар по ТЦ в Кременчуці. Він заявив, що "мала місце провокація в стилі бучанської", натякаючи на російську версію подій в Бучі.

Як відомо, росіяни намагаються переконувати цивілізований світ, що окупаційні війська не влаштовували різанини в містечку під Києвом, а кадри з тілами закатованих російськими солдатами людей називають постановочними.

"Потрібно почекати, що скаже наше Міноборони, але вже багато нестиковок, які впадають в очі. Це саме те, що потрібно Києву, щоб тримати фокус уваги на Україні перед самітом НАТО", - заявив російський чиновник.

Ракетний удар по Кременчуку

Сьогодні вдень російські літаки випустили з території Курської області дві ракети по Кременчуку. Одна ракета впала на стадіоні, а інша - влучила в ТЦ "Амстор", в якому на той момент перебувало багато людей.

Наразі відомо про щонайменше 13 загиблих та понад півсотні постраждалих. Однак, як зазначає місцева влада, кількість загиблих буде рости, оскільки в момент удару в торговому центрі перебувало понад 1000 людей.